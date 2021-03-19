Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Химках

После взрыва в Химках в больницах Московской области оказались четверо пострадавших. Одна женщина в крайне тяжелом состоянии, две в тяжелом и одна в состоянии средней степени тяжести.

«Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — отметили в Минздраве Подмосковья.

В первой половине дня 19 марта в квартире на восьмом этаже девятиэтажки на улице Зеленая в Химках прогремел взрыв. Волна разрушила потолок, межкомнатные перегородки, выбила окна и повредила соседние квартиры. В результате происшествия погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Четыре жителя дома получили травмы и ожоги.

По предварительным данным, взорвался газ. Следователи завели уголовное дело о небезопасных услугах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на место происшествия. Он выслушал доклад МЧС и заявил, что семьи погибших получат денежную компенсацию. По словам главы региона, разрушенные квартиры отремонтируют за счет бюджета, а восстанавливать подъезд будут в течение трех недель.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин отметил, что при необходимости людей могут разместить в гостиницах.