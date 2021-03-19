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    19 марта 2021, 13:05

    Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках выделят денежные компенсации — Воробьев

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    На место взрыва в жилом доме в Химках приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он направился в оперативный штаб на месте происшествия. Глава региона заявил, что семьи погибших и пострадавших получат компенсации.

    Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках выделят денежные компенсации — Воробьев

    «Я дал команду по поводу компенсации семьям погибших и пострадавших. Понятно, что никакие деньги этого не компенсируют. Вместе с тем такое решение будет выполнено в ближайшее время», — сказал глава региона.

    Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках выделят денежные компенсации — Воробьев | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас Воробьеву докладывают о ситуации в штабе МЧС. Ранее губернатор дал поручение главе Химок Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома.

    «Судя по всему, взрыв бытового газа. К сожалению, иногда это случается», — добавил руководитель Московской области.

    Сейчас разбор завалов практически закончен. Трое погибших и семь пострадавших. Пострадавшим оказывается помощь. Все, что касается выплат, они будут сделаны

    Андрей Воробьевгубернатор Подмосковья.

    19 марта в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома на улице Зеленой раздался взрыв. Волна разрушила перекрытия. В результате ЧП погибли три человека, из них один ребенок. Еще четыре жильца получили разные травмы. Сейчас их везут в больницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасных услугах.