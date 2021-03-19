На место взрыва в жилом доме в Химках приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он направился в оперативный штаб на месте происшествия. Глава региона заявил, что семьи погибших и пострадавших получат компенсации.

«Я дал команду по поводу компенсации семьям погибших и пострадавших. Понятно, что никакие деньги этого не компенсируют. Вместе с тем такое решение будет выполнено в ближайшее время», — сказал глава региона.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас Воробьеву докладывают о ситуации в штабе МЧС. Ранее губернатор дал поручение главе Химок Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома.

«Судя по всему, взрыв бытового газа. К сожалению, иногда это случается», — добавил руководитель Московской области.

Сейчас разбор завалов практически закончен. Трое погибших и семь пострадавших. Пострадавшим оказывается помощь. Все, что касается выплат, они будут сделаны Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

19 марта в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома на улице Зеленой раздался взрыв. Волна разрушила перекрытия. В результате ЧП погибли три человека, из них один ребенок. Еще четыре жильца получили разные травмы. Сейчас их везут в больницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о небезопасных услугах.