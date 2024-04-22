Происшествия 22 апреля 2024, 14:10 Стало известно о состоянии черных ящиков рухнувшего Ту-22М3 на Ставрополье Черные ящики разбившегося Ту-22М3 находятся в удовлетворительном состоянии РИА «Новости»

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На месте крушения самолета Ту-22М3 на Ставрополье нашли два черных ящика. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

«Предварительно, техническое состояние прибора регистрации параметров полета и бортового речевого самописца Ту-22М3 удовлетворительное», — отметил он.

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По информации представителя экстренных служб, оба черных ящика отправят на расшифровку в один из научно-исследовательских институтов Московской области.

Бомбардировщик дальнего действия рухнул в поле на Ставрополье ранним утром 19 апреля. Самолет возвращался на базу после выполнения боевой задачи, когда произошло крушение. Минобороны назвали предварительной причиной катастрофы техническую неисправность.

Два члена экипажа выжили. Тело еще одного летчика нашли. Информации о четвертом члене экипажа не поступало. Как отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, угрозы для жизни двух пилотов нет.

Как сообщил Telegram-канал Mash, командир принудительно катапультировал троих членов экипажа, когда понял, что самолет падает.