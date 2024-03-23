Происшествия 23 марта 2024, 17:35 Стало известно, могут ли казнить виновных в теракте в Подмосковье Глава фракции ЕР Васильев: в России проработают тему смертной казни Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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В России в свете трагедии в Красногорске глубоко проработают тему смертной казни и примут решение, которое будет отвечать ожиданиям общества. Об этом глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил в эфире «России 24».

Он констатировал, что сейчас на эту тему «задают много вопросов».

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«Эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — подчеркнул Васильев.

По последним данным, в результате теракта в Crocus City Hall погибли 133 человека. ФСБ задержала 11 причастных к преступлению. Один из подозреваемых признался, что убивал людей за деньги по заданию кураторов. Как отметил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам, ФСБ продолжает работать над вскрытием пособнической базы террористов, выяснять, кто обеспечивал им транспорт и пути отхода, готовил тайники с оружием.