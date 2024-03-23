Криминал 23 марта 2024, 17:14 Украина подготовила террористам окно для отхода — Путин Путин: Украина готовила путь отхода для террористов из Crocus City Hall Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Украинская сторона, предварительно, готовила путь отхода для террористов, устроивших атаку в Crocus City Hall. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к жителям.

«Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — рассказал глава государства.

Он напомнил, что ФСБ задержала 11 человек и продолжает работать над вскрытием всей пособнической базы террористов. Выясняется, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода, готовил тайники с оружием и боеприпасами.

Путин назвал трагедию «подготовленным и организованным массовым убийством» и «показательной казнью».

Теракт в Красногорске произошел вечером 22 марта. Стрельба и пожар унесли жизни 133 человек.