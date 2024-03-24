Происшествия 24 марта 2024, 08:30 Стало известно, что могло помочь зрителю в Crocus City Hall обезвредить террориста Военный аналитик Дандыкин: обезвредивший террориста зритель мог служить в армии Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Мужчина, который выбил автомат у террориста в Crocus City Hall и тем самым спас людей, скорее всего, служил в армии. Таким предположением поделился с News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

«Молодец мужик. Скорее всего, зритель служил в армии, служит или знаком с азами рукопашного боя, приемов самообороны и так далее. <…> Простой человек без боевой, военной подготовки на такое не способен, уверен», — подчеркнул он.

Аналитик пояснил, что для такого нужны не только ловкость, но и железные нервы. Многие на месте этого зрителя впали бы в ступор, заметил Дандыкин.

Мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из боевиков в Crocus City Hall и спас окружавших его в тот момент людей, представят к ведомственной награде по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

Во время теракта также отличился 15-летний Ислам Халилов, который подрабатывал в гардеробе концертного зала. Он действовал по инструкции и вывел из здания около сотни людей. Подростка наградят медалью мусульман «За заслуги».