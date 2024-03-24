Власть 24 марта 2024, 04:40 Спасшего сотню людей в Crocus City Hall Ислама Галилова представили к награде Муфтий Гайнутдин наградит Ислама Галилова медалью мусульман «За заслуги» РИА «Новости»

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Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин решил наградить медалью мусульман «За заслуги» 15-летнего Ислама Халилова, который своими грамотными действиями спас около сотни людей в Crocus City Hall. Об этом организация рассказала РИА «Новости».

«Муфтий Равиль Гайнутдин передал личное приглашение нашим прихожанам Московской Соборной мечети отцу и сыну Халиловым. <…> Нашему пятнадцатилетнему прихожанину Исламу, настоящему герою, за смелость и спасение людей будет вручена медаль мусульман России „За заслуги“», — сообщили агентству в ДУМ РФ.

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Подросток подрабатывал в гардеробе концертного зала. В момент террористической атаки он действовал по инструкции и вывел из здания около сотни людей. Родители мальчика заявили, что очень гордятся сыном. Отец отметил, что Ислам похож на дедушку, который воевал с фашистами.