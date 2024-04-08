Происшествия 08 апреля 2024, 22:39 Стало известно, что будет с обрушившимся в Вязьме мостом Губернатор Анохин: шесть из семи пролетов моста обрушились в Вязьме Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram

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Обрушившийся в Вязьме мост будут разбирать в круглосуточном режиме. За ночь путепровод нужно убрать, чтобы дать проезд поездам. Мост восстанавливать не будут, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«За ночь разрезать мост, убрать и дать возможность проезду поездов. Было семь пролетов моста, шесть обрушилось. Фактически его надо будет тоже разобрать», — сказал он.

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В понедельник, 8 апреля, произошло обрушение путепровода, соединявшего центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный. По последним данным, многочисленные травмы получили пять человек, среди них один ребенок. Жертвой обрушения стала женщина. Следователи возбудили уголовное дело.

Очевидец происшествия рассказал «360», что у Панинского путепровода был проблемный участок, которым никто не занимался несколько лет. По данным регионального Минздрава, у пятерых пострадавших диагностировали множественные травмы.