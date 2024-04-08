Происшествия 08 апреля 2024, 20:12 Появилось видео обрушения моста с автомобилями в Вязьме Момент обрушения моста с автомобилями в Вязьме попал на видео Телеканал «360»

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Видео обрушения моста в Вязьме, в результате которого пострадали пять человек и погибла женщина, появилось в Сети. Кадры с видеорегистратора опубликовал Telegram-канал Shot.

Свидетелями происшествия стали десятки водителей. Судя по видеозаписи, в момент падения на мосту находились грузовая машина и легковушка.

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В понедельник, 8 апреля, обрушился путепровод, соединявший центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный. По последним данным, пострадали пять человек, среди них — 14-летний ребенок. Жертвой обрушения стала женщина. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Один из очевидцев происшествия рассказал «360», что у Панинского путепровода был проблемный участок, который периодически вибрировал. По данным регионального Минздрава, врачи диагностировали у пятерых пострадавших множественные травмы.