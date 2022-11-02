Стала известна возможная причина смертельной аварии с грузовиком в центре Москвы | 360°

Происшествия 02 ноября 2022, 20:14 Стала известна возможная причина смертельной аварии с грузовиком в центре Москвы «Говорит и показывает Москва»: отказ тормозов у грузовика мог стать причиной ДТП с такси Телеканал "360"

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Причиной смертельного ДТП в центре столицы мог стать отказ тормозов у грузовика. Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит и показывает Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утром 2 ноября в районе дома 11 на улице 1905 года произошла страшная авария с участием такси, грузовика и автобуса. Грузовик на полной скорости въехал в машину такси, в которой находился водитель и пассажир. Источник Telegram-канала сообщил, что причиной аварии мог стать отказ тормозов у большегруза. Точная причина ДТП устанавливается.

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Водитель грузовика после случившегося скрылся с места происшествия. За рулем мог быть 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар. Момент аварии попал на видео. Правоохранители уже ищут предполагаемого водителя.

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В пресс-службе «Яндекс Go» «360» сообщили, что семьям погибших будет оказана помощь. Сестра предполагаемой жертвы аварии Анна Гусева рассказала, что девушка так и не добралась до работы. По словам родственницы, она работала в крематории и утром спешила на выставку погребальных принадлежностей.