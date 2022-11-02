Момент аварии с грузовиком и такси в центре Москвы попал на видео | 360°

Происшествия 02 ноября 2022, 10:38 Момент аварии с грузовиком и такси в центре Москвы попал на видео Дептранс Москвы опубликовал видео с моментом массового ДТП на улице 1905 года Telegram

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Департамент транспорта Москвы поделился в Telegram-канале видеозаписью момента серьезной аварии на улице 1905 года. На кадрах видно, как такси останавливается и в него садится пассажир, а уже через несколько секунд после того, как дверь закрывается, в легковушку сзади на большой скорости врезается грузовик.

«На улице 1905 года в районе дома 11 столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы», — рассказали в столичном департаменте транспорта.

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Обстоятельства случившегося и данные о пострадавших выясняются.

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По информации источника «360», в аварии, помимо такси и большегруза, были задействованы автобус и еще одна легковая машина. Таксист скончался на месте, а водитель грузовика скрылся с места происшествия.

Собеседник канала также отмечал, что после аварии на дороге перекрыли две полосы движения в сторону центра города. Однако по данным дептранса Москвы, «движение в районе ДТП не затруднено».