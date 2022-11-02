«До работы не доехала». Сестра предполагаемой жертвы ДТП с такси в Москве рассказала о девушке | 360°

02 ноября 2022, 15:59
«До работы не доехала». Сестра предполагаемой жертвы ДТП с такси в Москве рассказала о девушке
Сестра предполагаемой жертвы ДТП с такси в Москве: она не доехала до работы
Утром в среду в Москве случилось ДТП с участием такси, грузовика и автобуса. Погибли два человека — водитель и пассажир легковушки. Сестра предполагаемой жертвы аварии Анна Гусева рассказала «360», что девушка так и не добралась до работы.
По словам собеседницы «360», девушка работала в крематории. Она спешила на улицу 1905 года, где проходит выставка погребальных принадлежностей.
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«Она недоступна, номер не отвечает, в сети давно не была. До работы не доехала, мы узнавали. На 1905 года ехала на выставку, по месту все совпадает. <…> Я звонила на работу — сказали, что она к восьми должна была быть, она не явилась и не отвечает на телефон», — рассказала Гусева.
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Она добавила, что девушка жила одна. Супруг Гусевой звонил в ГИБДД, и полицейские пригласили их в отдел в рамках расследования ДТП.
Все случилось 2 ноября в районе дома 11 на улице 1905 года. Когда в такси сел пассажир, сзади в машину на полной скорости въехал грузовик. В пресс-службе «Яндекс Go» «360» заявили, что семьям погибших будет оказана помощь.
«Это ужасная трагедия, мы соболезнуем родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь», — заявили в компании.
Водитель большегруза скрылся с места аварии. За рулем мог находиться 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар, правоохранительные органы уже ищут его.
ДТП
Такси
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