Появилась информация о виновнике и жертвах ДТП в центре Москвы | 360°

Происшествия 02 ноября 2022, 12:00 Появилась информация о виновнике и жертвах ДТП в центре Москвы Telegram-канал «112»: смертельное ДТП в Москве устроил 27-летний гражданин Белоруссии

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Виновник смертельной аварии на улице 1905 года в Москве — 27-летний гражданин Белоруссии Вячеслав Пивавар, сообщил Telegram-канал «112». Столичная прокуратура подтвердила, что за рулем грузовика был мужчина 27 лет.

По данным СМИ, за грузовиком, на котором мужчина устроил ДТП, числится более 100 штрафов. Поиски водителя продолжаются.

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Массовая авария с грузовиком, такси, легковушкой и автобусом случилась сегодня утром. По предварительным данным правоохранителей, погибли два человека. Прокуратура Москвы уточнила, что жертвы — водитель и пассажир такси: 30-летний мужчина и 37-летняя женщина. На видео попал момент, когда большегруз на большой скорости врезался в машину такси, в которую только что сел пассажир. По информации прокуратуры, после этого грузовик влетел в автобус и скрылся с места ДТП.

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На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Их работу координирует первый зампрокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев.