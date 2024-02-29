Происшествия 29 февраля 2024, 12:21 Стала известна причина смерти продюсера Гаврилова Mash: продюсер Гаврилов умер от острого воспаления брюшины после операции РИА «Новости»

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Причиной ухода из жизни продюсера и предпринимателя Петра Гаврилова стало развившееся спустя два дня после хирургического вмешательства запущенное острое воспаление брюшины. Операцию выполнил пластический хирург известной клиники Тимура Хайдарова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Бизнесмену сделали лапароскопическую продольную резекцию желудка в клинике IQ Plastique 16 февраля. Через четыре дня, страдая от сильной боли, он обратился за помощью в ту же клинику.

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На следующий вечер ему провели диагностическую лапароскопию, в ходе которой обнаружили перитонит — серьезное воспалительное заболевание брюшины, после чего было назначили соответствующее лечение и отправили домой.

Однако 23 февраля состояние Гаврилова резко ухудшилось, ему потребовалась немедленная госпитализация. В больнице Гаврилов впал в кому и 27 февраля скончался, так и не придя в сознание.

Выяснилось, что у погибшего было редкое генетическое заболевание — недостаток поопиомеланокортина. Оно приводит к ожирению на фоне надпочечниковой недостаточности.

После смерти Гаврилова Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело об оказании услуг, повлекших смерть. По этой статье обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы. В клинике Тимура Хайдарова в Москве провели обыски.