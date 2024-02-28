Происшествия 28 февраля 2024, 13:06 Обыск начался в клинике Тимура Хайдарова в Москве Mash: в клинике Тимура Хайдарова в Москве начали проводить обыски РИА «Новости»

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В клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique в Москве начали проводить обыски. Более того, на место приехала и жена хирурга Светлана Сильваши. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки обстоятельств смерти продюсера Петра Гаврилова спустя 10 дней после операции, проведенной в клинике. По одной из версий, мужчина умер от заражения крови при операции.

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Родственники винят в этом Тимура Хайдарова. Представляющий интересы врача адвокат заявил, что после операции в клинике его подзащитного Гаврилов обратился за услугами в другое медицинское учреждение.