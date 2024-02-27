Эксклюзив 27 февраля 2024, 18:00 Московский бизнесмен и продюсер Гаврилов умер после перенесенной операции StarHit: бизнесмен и продюсер Гаврилов умер после операции в клинике Хайдарова РИА «Новости»

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Перенесший операцию на желудке в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова предприниматель и продюсер Петр Гаврилов умер через 10 дней после выписки. Журнал StarHit со ссылкой на источники сообщил, что предварительной причиной смерти стало заражение крови.

Собеседник журналистов пояснил, что из клиники Хайдарова Гаврилов вышел 17 февраля, а спустя три дня ему оказывали помощь врачи скорой.

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По словам источника, предприниматель жаловался на тяжесть дыхания и сильные боли в груди и животе, но в больницу ехать отказался.

«Позже боли усилились, Гаврилов впал в кому и умер. Предварительно, от заражения крови после резекции желудка», — добавил собеседник издания.

YouTube-блогер Гоар Аветисян уточнила, что Петр Гаврилов умер во вторник, 27 февраля, через 10 дней после перенесенной операции.

На своей странице в социальных сетях она принесла соболезнования родным и близким покойного предпринимателя и призвала наказать всех причастных к его гибели.

По данным StarHit, родственники Гаврилова считают виновным в гибели бизнесмена врачей клиники Хайдарова и намерены обратиться в суд. Сам звездный хирург пока никак не прокомментировал смерть пациента.

Претензии к Хайдарову из-за некачественно проведенных операций предъявили певицы Слава и Любовь Успенская. На фоне скандала врач обратился в полицию с жалобой на поступающие угрозы об убийстве в свой адрес.

Московские следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но после расследование приостановили. Защитой звездного хирурга занялся адвокат Александр Добровинский.

В комментарии «360» он отметил, что Хайдаров не принимал участие в операции предпринимателя Гаврилова. Кроме того, уже после пациент обращался в другую клинику, где ему тоже провели оперативное вмешательство.

«Пусть в этом деле разбирается следствие и, если будет определен виновник, суд вынесет свой вердикт. Но пока, похоже, это очередная попытка очернить Тимура», — заявил Добровинский.

Адвокат не исключил, что это может быть связано с очередной попыткой добиться от его подзащитного денег, но оснований для этого пока никто не нашел.