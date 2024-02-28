Происшествия 28 февраля 2024, 16:08 Дело возбудили из-за смерти продюсера Гаврилова после операции в московской клинике СК возбудил уголовное дело после смерти пациента из клиники хирурга Хайдарова РИА «Новости»

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По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в частной клинике на севере Москвы звездного хирурга Тимура Хайдарова возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, 16 февраля в частной столичной клинике пластической хирургии пациенту провели операцию. Им был известный бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов.

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Через несколько дней 35-летний мужчина обратился в другое медицинское учреждение. Там он впал в кому и умер.

«В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, следователи проводят обыск в клинике. Специалисты изучают документы, а также устанавливают детали для получения полной картины произошедшего.

Пластический хирург Тимур Хайдаров прокомментировал смерть бизнесмена Гаврилова. Он отметил, что за плечами делавшего операцию врача более трех тысяч подобных вмешательств.