28 февраля 2024, 16:08
Дело возбудили из-за смерти продюсера Гаврилова после операции в московской клинике
СК возбудил уголовное дело после смерти пациента из клиники хирурга Хайдарова
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в частной клинике на севере Москвы звездного хирурга Тимура Хайдарова возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным следствия, 16 февраля в частной столичной клинике пластической хирургии пациенту провели операцию. Им был известный бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов.
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Через несколько дней 35-летний мужчина обратился в другое медицинское учреждение. Там он впал в кому и умер.
«В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, следователи проводят обыск в клинике. Специалисты изучают документы, а также устанавливают детали для получения полной картины произошедшего.
Пластический хирург Тимур Хайдаров прокомментировал смерть бизнесмена Гаврилова. Он отметил, что за плечами делавшего операцию врача более трех тысяч подобных вмешательств.
Уголовное дело
Следственный комитет России
Пластические операции
Москва
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