Происшествия 18 марта 2024, 10:15 Стал известен маршрут попавшей под лавину тургруппы на Камчатке Baza: попавшие под лавину туристы на Камчатке шли на лыжах к горячим источникам Пресс-служба МЧС

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В попавшую под лавину туристическую группу входили жители Камчатки, имевшие опыт восхождения. Они согласовали со спасателями двухдневный маршрут к горячим источникам, сообщил Telegram-канал Baza.

В поход отправились участники клуба туристов имени Глеба Травина. Они планировали за два дня пройти на лыжах из Пиначево в Налычево, где находятся горячие источники. Туристы, по информации канала, имели хорошую физическую форму и согласовали маршрут со спасателями.

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Лавина сошла на группу из 11 человек после ночевки. МЧС Камчатки сообщило, что девять человек выбрались самостоятельно, еще двое остались под снегом. К ним на помощь отправились спасатели с кинологическим расчетом и вертолет Ми-8.

В селе Приисковое в Хакасии снег сошел на сноубордистов. В соцсетях опубликовали видео с места происшествия.