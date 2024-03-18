Происшествия 18 марта 2024, 09:48 Вертолет МЧС вылетел на помощь попавшим под лавину туристам на Камчатке МЧС РФ: для помощи туристам на Камчатке направили авиацию

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Вертолет Ми-8 МЧС России направили на Камчатку в район перевала Красноармейского для оказания помощи туристам, попавшим под лавину. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

На борту находятся представители поисково-спасательного отряда управления МЧС по Камчатскому краю, в том числе кинологический расчет, и поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД».

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Отмечается, что на место поисков также следует наземная группировка. В ее составе — сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, ПСО краевого ГУ МЧС, специализированной пожарно-спасательной части и отряда КГКУ «ЦОД». Всего в операции задействовали 36 спасателей и 20 спецмашин.

Группа из 11 туристов отправилась в ски-тур у перевала Красноармейского. Сперва их сбросил в кулуар порыв ветра, затем накрыла лавина. Двое путешественников не смогли выбраться. Самостоятельные поиски не принесли плодов, и туристы позвонили спасателям по спутниковому телефону. Те тут же выдвинулись на помощь на автомобилях повышенной проходимости.