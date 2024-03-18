Происшествия 18 марта 2024, 07:53 Лавина на Камчатке накрыла 11 туристов МЧС: на Камчатке группа туристов попала под сход лавины, 2 человека пропали Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

В районе перевала Красноармейского на Камчатке сошла лавина. Под снег попали 11 туристов, из них двое не смогли выбраться. Началась поисково-спасательная операция, сообщило региональное МЧС.

Центр управления в кризисных ситуациях получил информацию о бедствии 18 марта. Зарегистрированная группа из 11 туристов отправилась в ски-тур у перевала Красноармейского. Сначала порыв ветра сбросил их в кулуар, затем на людей сошла лавина.

Реклама

«Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы. Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, сообщив свои координаты», — заявила пресс-служба.

В районе ЧП на автомобилях повышенной проходимости выдвинулись спасатели. Среди них специалисты кинологического расчета.

В Хакасии лавина сошла на сноубордиста. Его откопали другие отдыхающие, а спасение сняли на видео.