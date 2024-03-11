Происшествия 11 марта 2024, 11:57 «Биперы на поиск!» Сноубордиста завалило снегом посла схода лавины в Хакасии Туристы откопали заваленного снегом сноубордиста после схода лавины в Хакасии РИА «Новости»

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Лавина сошла на сноубордистов в селе Приисковое в Хакасии. Один из отдыхающих в итоге оказался завален снегом, остальные бросились ему на помощь и смогли оперативно откопать туриста. Информация о ЧП появилась в паблике «Приисковый. Ивановские озера» во «ВКонтакте».

Один из очевидцев успел снять произошедшее на видео.

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«Работаем! Биперы (звуковые маячки — прим.ред.) на поиск!» — закричал мужчина.

На опубликованных кадрах видно, что люди быстро сориентировались и начали искать заваленного снегом сноубордиста. Ему повезло — отдыхающие быстро справились с задачей и вызволили его из снежного плена.

«Человека спасли, не растерялись, была командная работа и лавинное оборудование», — подчеркнули авторы сообщения в паблике.

Там же напомнили, что весна — пора неустойчивого и тяжелого снега, а линия по которой спортсмены прокладывают себе спуск, может стоить жизни. В связи с этим важно быть очень осторожным и соблюдать технику безопасности.