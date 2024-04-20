Происшествия 20 апреля 2024, 04:45 Несколько беспилотников сбили над Рязанской областью Губернатор Малков: БПЛА сбили над территорией Рязанской области Unsplash

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Российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили беспилотники в небе над Рязанской областью. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области подавлены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», — написал он.

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Количество сбитых дронов Малков не назвал.

Этой же ночью глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что после взрыва беспилотника в Малоярославецком районе рядом с электроподстанцией «незначительно повреждена энергетическая инфраструктура». Он отметил, что в ходе ЧП никто не пострадал, на место прибыли сотрудники оперативных служб.

Также на энергообъекте в Смоленской области случился пожар после атаки двух украинских БПЛА. Как рассказал губернатор региона Василий Анохин, загорелась емкость с ГСМ.