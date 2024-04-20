Важное 20 апреля 2024, 03:51 Пожар на энергообъекте в Смоленской области начался после атаки двух дронов ВСУ Анохин: ВСУ пытались атаковать объект ТПК в Смоленской области Pixabay

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Украинские боевики попытались атаковать беспилотниками объект топливно-энергетического комплекса в Кардымовском районе Смоленской области. В результате падения сбитых БПЛА загорелась емкость с ГСМ, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

Атака произошла около 02:00, беспилотники сбили дежурными системами ПВО.

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«Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами», — сообщил глава региона.

На месте падения обломков работают расчеты МЧС, пожарные ликвидируют открытое горение. Губернатор отметил, что сведения о пострадавших уточняются. Спецслужбы занялись расследованием ситуации.

В селе под Белгородом из-за атаки ВСУ погибла семейная пара. В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом, спастись удалось только сыну.