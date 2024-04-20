Важное 20 апреля 2024, 01:55 Семейная пара погибла при атаке беспилотниками в Белгородской области Губернатор Гладков: семейная пара погибла при атаке БПЛА под Белгородом Freepik

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ВСУ атаковали беспилотниками село Пороз Грайворонского городского округа в Белгородской области, два человека погибли. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», — написал он.

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Губернатор отметил, что сын погибшей успел выбежать из дома. Гладков выразил соболезнования близким и родным семьи.

По неуточненной информации, в ходе нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный дом и сарай. Помимо этого, сильно повредился еще один дом.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Днем начнут обходить территорию.

Поздним вечером 19 апреля в Минобороны заявили, что российские силы ПВО уничтожили три беспилотника Украины в небе над Белгородской областью. За несколько часов до этого стало известно еще об одном дроне.