20 апреля 2024, 01:55
Семейная пара погибла при атаке беспилотниками в Белгородской области
Губернатор Гладков: семейная пара погибла при атаке БПЛА под Белгородом
ВСУ атаковали беспилотниками село Пороз Грайворонского городского округа в Белгородской области, два человека погибли. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», — написал он.
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Губернатор отметил, что сын погибшей успел выбежать из дома. Гладков выразил соболезнования близким и родным семьи.
По неуточненной информации, в ходе нескольких сбросов взрывных устройств полностью сгорели частный дом и сарай. Помимо этого, сильно повредился еще один дом.
На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Днем начнут обходить территорию.
Поздним вечером 19 апреля в Минобороны заявили, что российские силы ПВО уничтожили три беспилотника Украины в небе над Белгородской областью. За несколько часов до этого стало известно еще об одном дроне.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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