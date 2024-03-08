Важное 08 марта 2024, 07:23 Средства ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников ВСУ в Волгоградской области Минобороны: 11 БПЛА ВСУ уничтожили в Волгоградской и 1 в Белгородской области РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией Волгоградской области. Об этом сообщило Минобороны. Еще один дрон сбили в Белгородской области.

«В течение ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в оборонном ведомстве.

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров написал в Telegram-канале, что еще одну атаку беспилотников отразили утром в Городищенском районе. Дроны уничтожили силами Министерства обороны. Никто не пострадал, разрушений нет. В регионе приняли меры по обеспечению безопасности жителей.

Глава Белгородской области пока не комментировал ночное происшествие.

Накануне, 7 марта, днем беспилотник сбили под Белгородом. Еще один дрон уничтожили в Брянской области. В Череповце Вологодской области из-за попадания БПЛА произошел технологический инцидент на предприятии «Северсталь». Атака не повлияла на его работу.