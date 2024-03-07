07 марта 2024, 14:49
Украинский дрон уничтожили в Брянской области
Минобороны: средства ПВО сбили украинский дрон в Брянской области
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили дрон Вооруженных сил Украины в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Очередную попытку террористической атаки со стороны украинских войск пресекли около 14:00 по московскому времени. ВСУ использовали для атаки БПЛА самолетного типа.
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«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.
До этого средства ПВО сбили беспилотники над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. На место ЧП выезжали спецслужбы.
Днем 7 марта Вооруженные силы Украины атаковали окраину села Наумовка в Белгородской области с помощью дрона. В результате удара пострадал местный житель. Он получил осколочные ранения брюшной полости. Мужчину госпитализировали.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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