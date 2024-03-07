Происшествия 07 марта 2024, 14:49 Украинский дрон уничтожили в Брянской области Минобороны: средства ПВО сбили украинский дрон в Брянской области

Читать 360tv в

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили дрон Вооруженных сил Украины в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Очередную попытку террористической атаки со стороны украинских войск пресекли около 14:00 по московскому времени. ВСУ использовали для атаки БПЛА самолетного типа.

Реклама

«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.

До этого средства ПВО сбили беспилотники над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. На место ЧП выезжали спецслужбы.

Днем 7 марта Вооруженные силы Украины атаковали окраину села Наумовка в Белгородской области с помощью дрона. В результате удара пострадал местный житель. Он получил осколочные ранения брюшной полости. Мужчину госпитализировали.