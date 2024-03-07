Важное 07 марта 2024, 15:17 Беспилотник сбили под Белгородом Гладков: система ПВО сбила дрон в Яковлевском городском округе

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Российская система противовоздушной обороны 7 марта сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал глава региона.

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На месте происшествия работают спецслужбы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В пресс-службе Минобороны России также сообщили об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области.

«Около 15:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — указали в ведомстве.

Ранее украинские боевики обстреляли окраину села Наумовка под Белгородом. Местный житель получил осколочные ранения брюшной полости, его экстренно отвезли в городскую больницу.