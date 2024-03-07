Происшествия 07 марта 2024, 15:49 ЧП на «Северстали» произошло из-за попадания беспилотника Филимонов: ЧП на «Северстали» в Череповце случилось из-за попадания беспилотника РИА «Новости»

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Технологический инцидент на предприятии «Северсталь» в Череповце произошел из-за попадания беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба временно исполняющего обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

«В Вологодской области на предприятии „Северсталь“ сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности», — процитировал его «Интерфакс».

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На работу завода атака не повлияла — «Северсталь» продолжает действовать в штатном режиме. Никто не пострадал. Ситуация остается на контроле властей региона с самого утра, они ожидали заключения следственных органов.

Инцидент произошел 7 марта. О случившемся информировал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов. Он уточнил, что причины ЧП выясняются, не называл причину и не приводил других подробностей.