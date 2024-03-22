Подмосковье 22 марта 2024, 22:42 Омбудсмен Ксения Мишонова высказалась о трагедии в Crocus City Hall Медиасток.рф

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова написала в своем Telegram-канале о трагедии Crocus City Hall. Она заявила, что не может представить, что чувствовали люди в момент нападения.

«Крокус — огромный зал, вмещает больше 6000 человек. Не могу представить, что испытали и чувствовали люди. Наверняка, кто-то пришел с родными на концерт. Кто-то взял детей», — написала Мишонова.

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Она добавила, что в такой ситуации невероятно сложно собраться и принять решение, о том, что делать, как спасаться.

Сегодня около 20:00 в здание концертной площадки ворвались вооруженные мужчины, которые открыли огонь по людям. В ТЦ произошел пожар, которому уже присвоили повышенный уровень сложности. В результате теракта погибли 40 человек, около 100 пострадали, сообщили в ФСБ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперштаба после ЧП в Crocus City Hall.