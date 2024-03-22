Эксклюзив 22 марта 2024, 22:51 Достаточный запас крови сформировали в Подмосковье для раненых при ЧП в Crocus City Hall Центр крови Подмосковья сформировал достаточный запас биоматериала РИА «Новости»

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В Московской области сформировали достаточное количество крови и ее компонентов для раненых в Crocus City Hall. Об этом «360» сообщили в региональном Центре крови.

Неизвестные открыли огонь на концерте группы «Пикник», после чего в здании прогремел взрыв и начался пожар.

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Первых пострадавших уже доставили в медицинские учреждение Москвы. Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.

На место ЧП прибыли более полусотни бригад скорой помощи и медицины катастроф. В работах задействовали все медицинские ресурсы Москвы, Подмосковья и федеральных центров.