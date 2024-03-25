Происшествия 25 марта 2024, 12:05 Специалисты попали в горную выработку рудника «Пионер», где завалило 13 горняков Первая буровая установка пробила свод рудника «Пионер» Пресс-служба Следственного комитета

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Первая буровая установка пробила свод рудника «Пионер». Специалисты попали в горную выработку рудника в Амурской области, где, предположительно, находятся 13 горняков. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

«Первой буровой установкой пройдено 243 метра, пробит свод аварийного участка», — подчеркнул источник агентства.

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Как уточнил представитель экстренных служб, технические средства подтвердили попадание в горную выработку. Точной информации о нахождении внутри горняков нет.

Специалисты также возвели первую водоупорную перемычку. Им предстоит монтаж второй и третьей.

На прошлой неделе обрушение пород произошло на руднике «Пионер». По данным МЧС России, внутри могут находиться 13 шахтеров. Спасатели пробурили разведывательные скважины.

Как сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета, управляющего директора рудника задержали по подозрению в нарушении требований безопасности.