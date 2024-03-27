Происшествия 27 марта 2024, 08:10 Директора рудника «Пионер» в Приамурье отправили под стражу Суд отправил в СИЗО директора рудника «Пионер» в Приамурье Пресс-служба МЧС России

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Суд в Благовещенске решил отправить под стражу до 19 мая управляющего директора рудника «Пионер» в Приамурье, где из-за обрушения породы под завалами остались 13 рабочих. Его обвинили в нарушении требований безопасности при осуществлении работ. Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.

Адвокат директора просил суд предоставить его подзащитному право находиться под домашним арестом. Однако судья учел требования следственных органов и отправил мужчину в СИЗО.

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По данным СК, фигурант уголовного дела знал, что горняки ведут работы рядом с заполненным водой карьером. При этом он не организовал его осушение.

В результате вода прорвалась из чаши карьера и привела к обвалу горной породы. Силовики задержали директора 25 марта.