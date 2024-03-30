30 марта 2024, 12:09
Бурение восьмой скважины началось на руднике «Пионер» для поиска 13 рабочих
МЧС: на руднике «Пионер» начали бурение восьмой разведывательной скважины
Рабочие продолжают бурение четырех скважин на руднике «Пионер» в Амурской области, где под землей находятся 13 горняков. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным спасательного ведомства, пятую скважину пробурили на 231 метр, шестую — на 226 метров, седьмую — на 82 метра. Установка, которая бурила четвертую скважину, не вышла на расчетную точку из-за геологических условий. Ее использовали для бурения восьмой скважины — из 370 метров пробурили 40 метров.
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В МЧС уточнили, что скважины бурят в тех местах, где могут находиться заблокированные горняки. Есть угроза повторного прорыва горной массы и воды, обрушения борта карьера.
В среду, 27 марта, рабочие выяснили, что все три пробуренные скважины заполнены водой. Операция по спасению горняков, находящихся под землей с 18 марта, продолжается.
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