27 марта 2024, 10:15
Все три пробуренные на руднике «Пионер» скважины оказались заполнены водой
Воду обнаружили в трех пробуренных на руднике «Пионер» скважинах
В экстренных службах сообщили, что в трех пробуренных скважинах на руднике «Пионер» в Приамурье нашли воду. Рабочие бурят еще две контрольные скважины. Об этом написало РИА «Новости».
Обследование с помощью камер показало наличие большого объема. Установки начали бурение четвертой и пятой скважин.
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По словам источника, технический совет решил приостановить работы в руднике из-за угрозы повторного прорыва грунта.
Более 10 рабочих 18 марта оказались заблокированы в шахте из-за обрушения породы. Управляющего директора шахты задержали 25 марта. Ему предъявили обвинение о несоблюдении требований безопасности при проведении работ. Топ-менеджера отправили под арест.
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