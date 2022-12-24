Происшествия 24 декабря 2022, 03:11 Уголовное дело завели после пожара в доме престарелых в Кемерове СУ СКР завел уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Кемерове

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Следственный комитет России завел уголовное дело по факту пожара в доме престарелых, при котором погибли 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным следователей, 24 декабря в 03:30 по местному времени в экстренные службы поступило сообщение о возгорании помещения, где проживали люди. В результате пожара погибли 13 человек. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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Сейчас следователи продолжают работать на месте ЧП. Также устанавливается собственник помещения. Специалисты назначили проведение экспертиз, в числе которых судебно-медицинская и пожарно-техническая.

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Прокуратура Кемеровской области ранее организовала проверку для выяснения всех обстоятельства пожара.

Частный дом загорелся на улице Акмолинская в Кемерове поздно вечером 23 декабря. Предварительной причиной пожара назвали неправильную эксплуатацию печи. На место пожара прибыли мэр Кемерова Дмитрий Анисимов и председатель правительства Кузбасса Илья Середюк. Спасатели занимаются разбором завалов, дежурит скорая.