Происшествия 24 декабря 2022, 02:02 Прокуратура организовала проверку после пожара в доме престарелых в Кемерове Пресс-служба МЧС

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По факту пожара в доме престарелых в Кемерове прокуратура региона организовала проверку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. На место происшествия для координации действий правоохранителей выехал прокурор Кемеровской области — Кузбасса Александр Блошкин.

«Организована проверка по факту пожара, в результате которого погибли люди. <…> Ситуация находится на контроле в прокуратуре области», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

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После пожара в доме престарелых проверят все учреждения такого типа, в первую очередь частные, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

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«Проверки завершатся в течение недели», — написал Цивилев.

Пожар вспыхнул в частном доме престарелых на улице Акмолинская в Кемерове поздно вечером 23 декабря. По последним данным, в результате происшествия погибло 13 человек. Два человека госпитализированы, сообщили ТАСС в экстренных службах. Сейчас медики обследуют пострадавших, устанавливается степень тяжести их состояния. Предварительно, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи. Пожарные уже ликвидировали возгорание.