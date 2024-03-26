Общество 26 марта 2024, 20:08 Голикова заявила о пересмотре правил охраны соцобъектов до теракта в Crocus City Hall Голикова: правила охраны соцобъектов начали пересматривать в РФ еще до теракта Freepik

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Некоторые постановления в сфере обеспечения безопасности социальных объектов начали пересматривать еще до теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее процитировали «Известия».

«Мы работаем и сейчас безотносительно ситуации, которая была в Crocus City Hall. Мы все вместе с нашими коллегами из силовых ведомств пересматриваем некоторые действующие постановления еще до того, как это произошло», — сказала она.

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Голикова также отметила, что охране учреждений культуры и здравоохранения после теракта в Подмосковье уделили особое внимание. По ее словам, «нужно пересматривать нормативы охраны и безопасности тех учреждений, которые работают с большим скоплением людей».

Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта. Боевики ворвались в здание и стали расстреливать зрителей. Погибли 139 человек.