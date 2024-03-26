Подмосковье 26 марта 2024, 20:52 Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и кинологов, работавших в Crocus City Hall Андрей Воробьев: в «Крокусе» обследовали более 8 тыс. кв. метров территории

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Спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта в Crocus City Hall, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. За это время, как уточнил глава региона, специалисты обследовали более 8 тысяч квадратных метров территории.

Губернатор выразил благодарность всем, кто принимал участие в работах: спасателям, кинологам, отрядам «Центроспас» и центру «Лидер». В общей сложности участие в процессе принимали более тысячи человек.

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«Вы все проделали большую, тяжелую — и физически, и эмоционально — работу и проделали ее достойно. Трагедия сплотила всю страну, никого не оставила равнодушным», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он обратил внимание на то, какое большое значение имеет осознание того, что рядом всегда есть такие профессионалы, на которых можно положиться.

Самой главной задачей сейчас является помощь тем, кто потерял близких, и тем, кто находится в госпитале, заключил губернатор.