Спасатели нашли тела всех пропавших в московском коллекторе рабочих

Тела всех троих пропавших в московском коллекторе рабочих нашли. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что одному из погибших было 23 года.

В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что в ходе проверке в действиях компании, которая направила рабочих в коллектор, выявили признаки нарушения правил безопасности и охраны труда.

Собранные материалы передали в следственные органы для решения вопроса о заведении уголовного дела.

Спустившиеся в коллектор на Краснодарской улице в московском районе Люблино рабочие пропали во время работы по очистке. Там начался резкий подъем воды: самостоятельно подняться на поверхность мужчины не смогли.

Прибывшие на место спасатели вытащили трех человек, которых срочно госпитализировали. Поиски остальных затянулись, так как вода могла утащить тела. Для поиска тел МЧС направило катер на Москву-реку. Один из трупов нашли в районе улицы Марьинский парк.

По данным источника «360», второго поток унес в район Котельнической набережной.