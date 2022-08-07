Два работника упали в канализационный колодец в Москве

Происшествие произошло в Москве. Два работника при выполнении ремонтных работ упали в канализационный колодец в Москве. Об этом «360» сообщили в экстренных службах.

Источник фото: телеканал «360»

Работников подняли на поверхность, на место прибыли четыре кареты скорой помощи. Один из пострадавших находится без сознания. Со слов рабочих, внутри колодца могут находиться до пяти человек. Люк принадлежит «Мосводосток».

Место падения огородили, перекрыто движение в сторону центра города по Рязанскому проспекту.

Ранее в восточном административном округе Москвы на крыше административного здания загорелся кондиционер. Также утром возгорание произошло в здании университета МВД в городском округе Истра.