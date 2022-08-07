МЧС выслало катер на Москва-реку для поиска упавших в канализацию рабочих

Сотрудники МЧС на катере проверят русло Москвы-реки для поиска упавших в канализационный колодец работников. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Происшествие произошло днем по Краснодарской улице в Москве. Несколько муниципальных работников провалились в канализационный колодец.

Работники проводили технические работы в канализационном коллекторе, потом пошел сильный дождь и их снесло потоком воды.

Место падения сотрудников огородили, также перекрыто движение в сторону центра города по Рязанскому проспекту. На месте происшествия четыре кареты скорой помощи.

Московская прокуратура в Telegram-канале уточнила, что ведется поиск мужчин 1999, 2001 и 2002 годов рождения.