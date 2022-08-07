Тело рабочего, упавшего в коллектор, обнаружили в Москве

Тело одного из рабочих, упавших в коллектор, обнаружили в районе улицы Марьинский Парк. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Надзорное ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.

По предварительной информации, 12 рабочих осуществляли очистные работы в канализационном коллекторе на Краснодарской улице. В результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться на поверхность.

Спасатели начали поиски трех мужчин 1999, 2001 и 2002 годов рождения. МЧС перекрыло место падения, движение в сторону центра города по Рязанскому проспекту.

По данным источника «360» в экстренных службах, для поиска упавших в канализационный колодец работников задействовали катер, чтобы проверить русло Москвы-реки.