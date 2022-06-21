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    21 июня 2022, 09:38

    Спасатели Крыма сообщили о семи возможных жертвах удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза»

    ТАСС: в Крыму сообщили о возможных жертвах удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

    Екатерина Виславская

    При атаке ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» могли погибнуть люди. Пропавшими без вести числятся семь человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Крыма.

    Семь человек остаются пропавшими без вести после удара Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза», сказал он. Информацию о возможных жертвах подтвердил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

    «По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», — объявил он.

    Украинские войска нанесли удар по буровым платформам утром 20 июня. На них находились люди. Вечером глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о трех раненых и семи пропавших без вести. Всего эвакуировали 94 человека. Представители военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей назвали атаку актом терроризма.