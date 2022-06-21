Спасатели Крыма сообщили о семи возможных жертвах удара ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза»

При атаке ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» могли погибнуть люди. Пропавшими без вести числятся семь человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Крыма.

Семь человек остаются пропавшими без вести после удара Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза», сказал он. Информацию о возможных жертвах подтвердил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», — объявил он.

Украинские войска нанесли удар по буровым платформам утром 20 июня. На них находились люди. Вечером глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о трех раненых и семи пропавших без вести. Всего эвакуировали 94 человека. Представители военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей назвали атаку актом терроризма.