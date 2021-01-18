Спасатели достали из-под снега труп погибшего под лавиной в Карачаево-Черкесии

В региональном главке МЧС уточнили, что работы на месте схода лавины продолжаются. Работу осложнили осадки в виде мокрого снега и сумерки. На месте организовали дополнительное освещение.

Сотрудники ведомства начали обход гостиниц в Домбае для выявления лиц, которые могли попасть под лавину. Сейчас на месте работают 233 человека и 28 единиц техники.

Лавина сошла на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в Домбае в понедельник, 18 января. По предварительной информации, снежная волна накрыла два вагончика, где располагались пункты проката горнолыжного снаряжения. В тот момент там находились от четырех до 12 человек.

Прибывшие на место спасатели помогли выбраться из снежной ловушки шести людям. После этого они продолжили поиски, пока не нашли одного погибшего.

Предварительной причиной схода снега назвали сейсмическое воздействие от другой лавины, которую принудительно спустили в другой точке. Специалисты выстрелами из пушки добились схода большой снежной волны на одной стороне горы, но в результате вторая лавина обрушилась на горнолыжный курорт.

Региональный главк МЧС уточнил, что в Карачаево-Черкесии с 17 по 19 января действует предупреждение о лавинной опасности. Прокуратура республики начала проверку. По ее итогам ведомство даст оценку работе уполномоченных органов.