Названа предварительная причина схода лавины в Карачаево-Черкесии

Лавина могла сойти на горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии из-за сейсмического воздействия после принудительно спущенной массы снега в другом месте. Об этом сообщил руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев.

«Мы сегодня проводили воздействие, стреляли по лавинному очагу, вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны, скорее всего, сошла лавина из другого очага, она вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника», — приводит РИА «Новости» слова Чочаева.

По словам собеседника агентства, сошедшая лавина была средних размеров — до нескольких десятков тысяч кубометров.

Снежная лавина сошла в районе 14:00 на горнолыжную трассу в поселке Домбай, на горе Мусса-Ачитара. Под завалами могут находиться до 12 человек, в том числе дети. По данным МЧС, снег накрыл два вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения и повредил кафе.

Владелец проката ранее рассказал «360», что двух человек достали из-под лавины живыми. Людей, которые могли быть в зоне схода снежной массы, ищут спасатели и добровольцы.