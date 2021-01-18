Шесть человек вытащили из-под снега после схода лавины в КЧР

По словам собеседника агентства, шести пострадавшим помогли выбраться из-под снега. Еще одного продолжают искать.

Лавина сошла на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в Домбае в понедельник, 18 января. По предварительной информации, снежная волна накрыла два вагончика, где располагались пункты проката горнолыжного снаряжения. Также в результате пострадало помещение кафе.

Ранее владелец пункта проката заявил, что спасатели вытащили двух человек. При этом он затруднился сказать, сколько всего людей засыпало.

«Интерфакс» со ссылкой на источник уточнил, что одной из спасенных оказалась женщина. Она находится в состоянии средней тяжести, и сейчас ее осматривают медики.