«Ловим тишину». Спуск лавины в Карачаево-Черкесии закончился спасательной операцией

Лавина накрыла горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкесии. На месте продолжают раскапывать снег, под которым могут быть до 12 человек. Спасателям удалось откопать шесть пострадавших, один человек погиб. Прокуратура уже приступила к проверке.

Снежная лавина сошла на горнолыжную трассу на склоне горы Мусса-Ачитара днем 18 января. Снегом завалило два вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения и кафе. Всего под лавиной могли оказаться от четырех до 12 человек, среди которых могут быть дети.

По словам очевидца, на склоне пытаются создавать тишину, чтобы была возможность услышать звонки телефонов под снегом. При этом понять, откуда именно доносится звук, крайне сложно.

«Копаем, ищем, звоним, ловим тишину. Где-то телефон вибрирует под снегом. Не можем понять», — сказал мужчина.

Участник спасательной операции уточнил, что из-под снега удалось достать живыми шесть человек. При сходе лавины погиб один человек, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизира Чочаева. На месте сейчас работают спасатели со спецтехникой, а также добровольцы. МЧС увеличило группировку своих специалистов в этом районе в три раза — более 170 человек. Также на месте работает 20 единиц техники.

«К поискам людей, которые могли оказаться под лавиной, привлечены силы и средства Домбайского поисково-спасательного отряда, кинологические расчеты, психологи чрезвычайного ведомства. К месту следует аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике», — отметила пресс-служба МЧС России.

Последствия принудительной лавины

Предварительной причиной схода снега назвали сейсмическое воздействие от лавины, которую принудительно спустили в другой точке горы.

«Мы сегодня проводили воздействие, стреляли по лавинному очагу, вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны, скорее всего, сошла лавина из другого очага, она вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника», — сообщил руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев.

Он уточнил, что объем лавины до нескольких десятков тысяч кубометров. Такая площадь считается средней. Спасатель-альпинист Денис Киселев пояснил — лавины принудительно спускают именно для того, чтобы избежать схода туда, где могут быть люди.

«По месту скопления снега лавинщики стреляют из пушки. <…> Это нужно для принудительной разгрузки склона, чтобы спустить снег, пока он не накопился до такого состояния, когда лавины могут самопроизвольно сходить», — сказал специалист.

Киселев добавил, что перед выстрелами делаются расчеты. Несмотря на это, могли не так оценить мощность заряда или объем снега. По словам спасателя, подобные ошибки уже происходили. В качестве примера он привел сход лавины в Хибинских горах Мурманской области. Там из-за неправильных расчетов снег сошел на жилой дом.

Согласно информации МЧС, накануне в регионе распространяли предупреждение, что с 17 по 19 января в горных районах республики будет сохраняться лавинная опасность. После схода снега прокуратура республики организовала проверку.

«В ходе надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

«Интенсивные осадки»

Погоду в Карачаево-Черкесской Республике определяет средиземноморский циклон, рассказал «360» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

«Несколько дней идут интенсивные осадки: в горах в виде снега и мокрого снега. Соответственно, снежная масса на склонах накапливается, что приводит к ее подвижкам. Лавины — вполне закономерное явление. Снежная погода продолжится. Улучшение произойдет дня через три», — отметил он.

По словам Старкова, сейчас дело идет к похолоданию. Если раньше температура была несколько выше нормы, то сейчас распространяется морозная погода. В Домбае 18 января столбики термометров показывают от -1 до -8 градусов. А 19 числа стоит ждать уже от -8 до -10 градусов. Осадки прекратятся только к 21 января, когда температура снова повысится.

При этом снегопады наблюдаются по всему хребту Кавказских гор. Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии 18 января временно закрыли из-за риска схода лавин. При этом трассы не работали с 15 числа. Склоны были открыты для посещения только один день, 17 января. Также снегопады наблюдаются и на курорте «Роза Хутор». Там лыжники и сноубордисты продолжают кататься, но периодически начинает идти сильный снег.

Источник фото: rosakhutor.com

«18 января снегопад продолжается по всем высотам, даже в [деревне] Роза Долина», — сообщила пресс-служба курорта в Instagram.

В связи с плохой погодой утром было задержано открытие некоторых горнолыжных трасс. Кроме того, в течение дня были закрыты для катания склоны выше 1600 метров. Всех отдыхающих попросили быть внимательными и осторожными в условиях ограничения видимости.