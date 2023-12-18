Происшествия 18 декабря 2023, 06:43 Современные технологии позволят быстро восстановить Каховскую плотину — Сальдо Губернатор Сальдо: Каховскую плотину можно восстановить по архивным документам РИА «Новости»

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Каховскую плотину можно восстановить на основе архивных документов. Благодаря современным технологиям это займет гораздо меньше времени, чем строительство, сообщил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«От нее [проектной документации] можно оттолкнуться и опереться уже на современные условия, сделать Каховскую плотину и все те конструкции, которые были на ней <…> можно значительно быстрее и применить уже современные технологии», — сказал он.

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Владимир Сальдо сообщил, что проект остался в архивах разрабатывавших его московских институтов. По его словам, после геодезических замеров и обследования уцелевших конструкций специалисты могли бы приступить к проектированию восстановления Каховской плотины на основе старых документов.

Губернатор уверен, что возродить Каховскую плотину и шлюзовое хозяйство, через которое пропускались корабли, можно гораздо быстрее, чем в советские годы — тогда на это потратили три года. По его подсчетам, и этап проектирования, и непосредственно строительства благодаря современным технологиям займут меньше времени.

Вооруженным силам Украины приказали разрушить Каховскую плотину, потому что ее использовали в том числе как транспортный узел, объяснил глава региона. Они целенаправленно долгое время били в одно и то же место, пока 6 июня разрушения не достигли критической отметки.