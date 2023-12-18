18 декабря 2023, 06:43
Современные технологии позволят быстро восстановить Каховскую плотину — Сальдо
Губернатор Сальдо: Каховскую плотину можно восстановить по архивным документам
Каховскую плотину можно восстановить на основе архивных документов. Благодаря современным технологиям это займет гораздо меньше времени, чем строительство, сообщил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«От нее [проектной документации] можно оттолкнуться и опереться уже на современные условия, сделать Каховскую плотину и все те конструкции, которые были на ней <…> можно значительно быстрее и применить уже современные технологии», — сказал он.
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Владимир Сальдо сообщил, что проект остался в архивах разрабатывавших его московских институтов. По его словам, после геодезических замеров и обследования уцелевших конструкций специалисты могли бы приступить к проектированию восстановления Каховской плотины на основе старых документов.
Губернатор уверен, что возродить Каховскую плотину и шлюзовое хозяйство, через которое пропускались корабли, можно гораздо быстрее, чем в советские годы — тогда на это потратили три года. По его подсчетам, и этап проектирования, и непосредственно строительства благодаря современным технологиям займут меньше времени.
Вооруженным силам Украины приказали разрушить Каховскую плотину, потому что ее использовали в том числе как транспортный узел, объяснил глава региона. Они целенаправленно долгое время били в одно и то же место, пока 6 июня разрушения не достигли критической отметки.
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Разрушение Каховской ГЭС
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