Происшествия 18 декабря 2023, 06:28 Сальдо объяснил, почему ВСУ разрушили Каховскую ГЭС Губернатор Сальдо: ВСУ поручили разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел РИА «Новости»

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Через Каховскую плотину проходили транспортные пути, поэтому Вооруженные силы Украины долгое время планомерно били по ней. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил РИА «Новости», почему в июне разрушили Каховскую ГЭС.

«Каховская плотина во время проведения спецоперации <…> подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные», — сказал он.

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Кроме того, по словам главы региона, на ней находился шлюз для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Владимир Сальдо заявил, что перед ВСУ поставили задачу разрушить Каховскую ГЭС как важный транспортный узел.

По этой причине, объяснил губернатор, украинские военные долгое время били из ствольной артиллерии и ракетами HIMARS в одну и ту же точку, пока 6 июня 2023 года повреждения не достигли критической массы, и не произошел прорыв плотины. Владимир Сальдо сказал, что машинный зал гидроэлектростанции и обслуживающие Каховскую ГЭС системы разрушились вместе со спуском воды.