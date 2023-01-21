Происшествия 21 января 2023, 20:06 Совершивший внеплановую посадку в Узбекистане самолет Azur Air вылетел на Гоа Uzbekistan Airports: севший в Термезе для проверки самолет Azur Air вылетел на Гоа РИА «Новости»

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Приземлившийся в аэропорту узбекского города Термез из-за сообщения о минировании самолет авиакомпании Azur Air вылетел в пункт назначения в 20:19 по местному времени (18:19 по московскому времени). Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Самолет вылетел из Перми в Гоа, но после сообщения о заложенной на борту бомбе авиаслужбы Индии запретили экипажу заходить в воздушное пространство страны.

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Командир запросил экстренную посадку в воздушной гавани Узбекистана.

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В пресс-службе компании отметили, что всех пассажиров и экипаж самолета после проверки пригласили в терминал, чтобы в комфортных условиях дождаться окончания проверки.

Директор аэропорта Термез Шухрат Габилов отметил, что гости сильно устали из-за внеплановой посадки и были в плохом настроении.

«Мы как-то пытались развеселить, подбодрить и поддержать пассажиров. Мы приготовили плов на обед», — поделился он.

Руководитель воздушной гавани добавил, что у одной из девушек с застрявшего рейса оказался испорчен день рождения. Ему вручили небольшой сувенир, а сотрудники аэропорта хором ее поздравили.

«Мы рады, что нам удалось хоть немного облегчить ситуацию», — подчеркнул он.

После окончания проверки, в ходе которой ничего подозрительного не нашли, самолет вместе с 231 пассажиром отправился в рейс